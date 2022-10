È morta Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi

Rita Calore, la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi, è morta. A darne notizia l’avvocato Fabio Anselmo, che ha affiancato la famiglia nella lunga e difficile battaglia condotta dentro e fuori dai tribunali per ottenere giustizia per l’omicidio del giovane geometra romano.

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano, il figlio mai perduto - ha scritto Anselmo - Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”.

Calore si è spenta a 73 anni, era malata di cancro da tre. A metà settembre, nel periodo della campagna elettorale della figlia Ilaria (eletta poi in Senato nelle fila di Alleanza verdi - Sinistra italiana), le sue condizioni si erano aggravate ed era stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Era stata lei stessa, in diverse interviste, a parlare dell’enorme dolore provocato non soltanto dalla perdita del figlio, morto dopo il brutale pestaggio avvenuto in una caserma dei carabinieri, ma anche dalla lunga battaglia giudiziaria che ne è conseguita.

La mamma di Stefano Cucchi è stata una presenza fissa nelle aule di tribunale insieme con la figlia Ilaria e il marito Giovanni. Lo scorso 4 aprile la Cassazione ha confermato in via definitiva la sentenza di condanna a 12 anni per omicidio preterintenzionale per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro: “Finalmente è arrivata la giustizia, dopo tanti anni - aveva detto Calore - almeno nei confronti di chi ha picchiato Stefano causandone la morte”.