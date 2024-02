Stazione Tiburtina, cambiano capolinea e percorsi degli autobus

Novità alla stazione Tiburtina. Da lunedì 26 febbraio, per una riorganizzazione e per far fronte a dei lavori, sono stati modificati i percorsi di alcune linee autobus. Sono cambiati, in via definitiva, i capolinea dei bus 168 e 62, spostamento voluto da Roma servizi per la mobilità per rendere più efficiente il servizio svolto. I bus 111 si sono invece spostati di linea mentre è stato spostato, momentaneamente il capolinea del 309 per lavori.

Linea 62 e 168

Come detto, il capolinea delle linee 62 e 168 si spostano dal piazzale antistante la stazione a via Guido Mazzoni, a fianco del capolinea delle autolinee regionali Cotral, di fronte alla piazza ipogea della stazione e dell'uscita della linea B della metropolitana. La linee non effettueranno più le fermate: Lega Lombarda/Provincie, Provincie, Provincie/Valerio Massimo, Tiburtina/Valerio Massimo e Tiburtina/Crociate. Vengono potenziate le corse della linea 168 con l'estensione dell'orario di servizio che sarà dalle ore 5.30 alle ore 23.30 anziché dalle ore 7.00 alle ore 21.00

Linee 111 e 111F

Le linee 111 e 111F continuano a fare capolinea nel piazzale antistante la stazione ma si spostano dalla corsia 11 alla corsia 9, nello spazio precedentemente occupato dalla linea 168

Linea 309

Modificato anche il percorso della linea 309. In direzione Santa Maria del Soccorso andrà da piazza Bologna e via Lorenzo il Magnifico, via Teodorico, via Arduino, via della Lega Lombarda fino alla rampa d'immissione in via Tiburtina (direzione esterna), dove riprende il normale percorso. Temporaneamente sospesa fermata 70122