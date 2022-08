Al mare in sicurezza: l'Asl in tour nelle spiagge del Lazio

La Asl Roma 6 ha iniziato una campagna di promozione dell'educazione sanitaria sul litorale laziale, ma anche sulle spiagge lacustri. Si chiama "Spiagge serene" e il primo appuntamento è stato il 30 luglio ad Anzio, ieri mercoledì 3 agosto è toccato a Nettuno, nelle prossime settimane gli operatori saranno a Castel Gandolfo, Torvajanica, Lido dei Pini, Marina di Ardea e Tor San Lorenzo.

Lo scopo dell'azienda sanitaria è quello di prevenire e intervenire in situazioni che a volte possono anche diventare pericolose per la salute dei bagnanti. "Vogliamo raggiungere il maggior numero possibile di popolazione - fa sapere l'azienda in un comunicato - al fine di fornire raccomandazioni su comportamenti corretti da tenere e consigliare semplici azioni da eseguire per la gestione immediata in situazioni di pericolo per la salute. Nelle nostre località balneari e lacustri la popolazione d’estate aumenta in modo esponenziale per via dei flussi turistici, raggiungendo spesso il doppio o il triplo del normale numero dei residenti. Tante notizie di cronaca riportano imprevisti o eventi inattesi che possono portare a conseguenze gravissime e pericolose per la salute".

Il personale del dipartimento delle professioni sanitarie, insieme all'unità operativa complessa di Formazione e Comunicazione del corso di laurea in infermieristica, terrà iniziative informative sulle spiagge: colpi di calore, punture di insetti, meduse o tracine, alimentazione scorretta e sedentarietà sono i temi principali che verranno trattati per sensibilizzare i vacanzieri.

Inoltre verranno fornite alle persone nozioni di primo soccorso, in particolare le manovre di disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardio-polmonare, oltre all'uso del defibrillatore semi-automatico. A prendere parte allo staff in giro per le spiagge laziali saranno infermieri, dietisti, tecnici della riabilitazione e della prevenzione, assistenti sociali e studenti delle professioni sanitarie di Sapienza, Tor Vergata e Unicamillus.