Venerdì il primo sciopero dell'anno: a Roma metro e bus a rischio

Primo sciopero dell'anno per i trasporti romani. Venerdì 14 gennaio, per 4 ore, incroceranno le braccia i lavoratori aderenti ai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Lo sciopero sarà di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e riguarderà anche le linee di periferia, gestite da operatori privati. Il servizio sarà garantito sino alle ore 8.30. Poi, sino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull'intera rete. Alle ore 12.30 è prevista la ripresa del servizio

Atac informa che durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Anche Cotral informa che "Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. hanno proclamato uno sciopero nazionale della durata di 4 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle ore 12:31".

Rottura con i sindacati

Quello del 14 gennaio sarà il primo stop di protesta del nuovo anno. Una mobilitazione che era nell’aria: prima di Natale la rottura tra Atac e sindacati con i rappresentanti dei lavoratori a sottolineare “un completo ostruzionismo” da parte dell’azienda. Il confronto è poi ripreso ma i nodi da sciogliere restano ancora molti: se a bordo dei bus sono state ripristinate le “catenelle” che separano i conducenti dall’utenza, i sindacati si aspettano comunque di più sul fronte della sicurezza. “Non solo per quanto riguarda il rischio di contagi da Covid, ma anche su aggressioni e condizioni di lavoro non sempre ottimali” - sottolinea Eugenio Stanziale della Filt Cgil. Il riferimento è alle strutture di Atac spesso in condizioni igienico sanitarie carenti, nel mirino servizi igienici e impianti di riscaldamento a singhiozzo. “Serve una ristrutturazione seria con la messa a norma degli spazi”. Restano una priorità poi la riorganizzazione del lavoro, con la carenza di organico in tutte le aree operative che ha pesanti ricadute sui carichi di lavoro e indisponibilità alla concessione di ferie; così come il rinnovo del contratto, “gli adeguamenti - dicono dal sindacato - sono necessari per i lavoratori di un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico”. Poi la strigliata al Comune: “Vogliamo sapere che intenzioni ha su Atac e qual è la visione futura di un’azienda strategica per la città”.