La Roma Lido è sospesa, i pendolari occupano l'Ostiense

La Roma Lido è sospesa e i pendolari, infuriati, hanno occupato la via Ostiense. Dalle 11.50 di oggi, giovedì 17 marzo, il servizio è interrotto in entrambe le direzioni per guasto tecnico. Il problema, secondo quanto ricostruito da RomaToday, sarebbe riconducibile alle sottostazioni elettriche, che di fatto alimentano i treni.

Ce ne sono sette sulla Roma Lido che, dunque, non è alimentata. Un problema, fa sapere Atac, dovuti da una ditta esterna. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. I pendolari così, hanno dovuto lasciare le stazioni e raggiungere le pensiline per i bus navetta attivati, che percorreranno la tratta Eur Magliana-Cristoforo Colombo, in entrambe le direzioni.

Navette assenti e in ritardo, però, che hanno scatenato la protesta dei pendolari che, dalle 13, hanno deciso di occupare la via Ostiense con pezzi di tronchi, tagliati dagli alberi che costeggiano la strada dal personale del servizio giardini nei giorni scorsi. A dar notizia della protesta il comitato dei pendolari che prima aveva diffuso le immagini di come un gruppo di utenti sia stato fatto scendere a Vitinia e fatto camminare sull'Ostiense. La tratta, alle 14:30, è stata riattivata e la protesta terminata.