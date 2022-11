Qualità della vita, Roma al 53° posto. Male sicurezza sociale e salute

L'Italia post-Covid 19 sta tornando ai parametri del 2019, innanzitutto per quanto riguarda la qualità della vita. Il 24° rapporto di Italia Oggi e università La Sapienza, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, tratteggia il profilo di un Paese spaccato tra Centro-Nord da una parte, Sud e Isole dall'altro. In particolare l'indice di mortalità si è accentuato nelle regioni meridionali, spiegato da un livello inferiore delle strutture sanitarie. Roma nella classifica generale si piazza solo al 53° posto, con 652,10 punti totali recuperando una posizione rispetto alla classifica 2021. Al primo posto Bolzano con 1000 punti, seguita da Trento e Bologna.

A Roma la qualità della vita peggiore per sicurezza sociale e sistema salute

Andando a considerare tutte le sottocategorie in cui è diviso lo studio diretto dal professor Alessandro Polli del dipartimento di Scienze sociali ed economiche della Sapienza, si nota che la Capitale peggiore - e di molto - la sua posizione per quanto riguarda la sicurezza sociale e il sistema salute. Nel primo caso, nel quale vengono considerati tra gli altri i parametri relativi al numero di infortuni sul lavoro, incidenti stradali, morti per tumore e suicidi, Roma è al 27° posto con 805,89 punti, ma lo scorso anno era al 10°. Un crollo verticale. Per quanto riguarda il sistema salute, quindi in sintesi i posti letto disponibili nei vari reparti ospedalieri, il calo è stato meno netto: dall'11° al 15° posto tra il 2021 e il 2022, con 627,48 punti totali.

Bene istruzione e formazione oltre che reddito e ricchezza

Va meglio invece nel campo dell'istruzione e della formazione, con la Capitale che migliora di 9 posizioni passando dal 19° al 10° posto con 761,68 punti a testimonianza di una popolazione che studia e si laurea di più rispetto al passato. Meglio anche per reddito e ricchezza: Roma passa dal 54° al 46° posto grazie a 612,68 punti. Non c'è possibilità di confronto con un anno fa invece nel campo del tempo libero e del turismo: la Città Eterna si ferma al 48° posto.

La classifica generale: Roma a 53° posto

Considerati tutti i punteggi, la classifica finale di Italia Oggi-Sapienza sulla qualità della vita vede la Capitale recuperare un solo posto rispetto al 2021, quindi dal 54° al 53° posto e 652,10 punti, prima città del Lazio nella graduatoria. Seguono Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone tutte quante in recupero rispetto al passato, in particolare Latina che era all'82° posto e adesso è al 76°.