Pierfrancesco Favino ha incontrato a Roma 400 studenti delle scuole superiori: "La vostra voce vale"

Pierfrancesco Favino ha incontrato al cinema The Space Moderno di Roma, gli oltre 400 studenti, studentesse e docenti delle scuole superiori che partecipano ai progetti scuola “Abc”, promossi da Regione Lazio con Roma Capitale, tramite Zetema Progetto Cultura.

All'incontro con l'attore, moderato dal critico Fabio Ferzetti, è seguita la proiezione del film "Nostalgia" di Mario Martone, vincitore nel 2022 di quattro Nastri d’argento per miglior regia, attore protagonista, attore non protagonista e sceneggiatura. La pellicola racconta l'epopea di un personaggio, Felice, che dopo quarant’anni vissuti tra il Libano, il Sudafrica e l’Egitto, torna nel luogo dov’è nato, il rione Sanità di Napoli. L'attore ha risposto, per oltre un'ora, alle domande dei ragazzi e delle ragazze, raccontando gli aneddoti del backstage, gli spunti e gli stimoli che ha raccolto per costruire il suo personaggio. E ha dato anche alcuni consigli agli studenti. Uno in particolare: “Mi permetto solo di dirvi – ha sottolineato - di stare attenti a far sentire sempre la vostra voce. La vostra voce vale, proprio perché è la vostra, comunque decidiate di farla sentire, con l’arte, la politica, il lavoro. La vostra opinione è vostra e può essere diversa da quella del vicino”.

L’appuntamento fa parte di “Cinema, storia&società”, il modulo didattico dedicato alla settima arte che si inserisce nei progetti scuola “Abc”, che accompagnano gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie alla scoperta del cinema e dell’audiovisivo, della scrittura, della musica, del teatro, della storia e dei luoghi unici di Roma e della regione Lazio. Il modulo dedicato al cinema si propone di raccontare da un lato, il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale, dall'altro di mostrare quel che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni. Tra gli appuntamenti previsti c’è il meeting di Cinema&Storia, realizzato in collaborazione con Cinecittà. Una full immersion da tenersi in un luogo simbolo della memoria, per far conoscere alle ragazze e ai ragazzi i luoghi attraversati dalla storia in un incontro fra formazione, visione di opere cinematografiche e momenti di approfondimento.

Studenti e docenti, con il contributo di registi, attori, sceneggiatori, critici e storici partecipano nel corso dell’anno a momenti di formazione, riflessione e confronto sui film e le serie tv selezionate, sui temi trattati e sulla società, in accordo con lo spirito di un “progetto sempre in movimento” e che, anno dopo anno, cerca di fornire, per immagini e parole chiave, analisi e strumenti di interpretazione storica e sociale.