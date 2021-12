Il nuovo orario invernale di Trenitalia. Le novità da e per Roma

“Un nuovo inizio, un nuovo viaggio”, dopo due anni di pandemia, ma soprattutto una nuova stagione, quella invernale, a cui Trenitalia si rivolge da domenica 12 dicembre presentando nuove offerte e nuovi orari per i viaggiatori.

Le novità dell’orario invernale 2021-2022 sono state presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Il nuovo orario ha l’obiettivo di consolidare la ripartenza del turismo anche durante le festività natalizie e tutto il prossimo inverno sia con i collegamenti Regionali, sia quelli a medio e lungo raggio con Frecce e Intercity, sia connettendo fra loro stazioni, porti e aeroporti.

Oltre 7mila collegamenti Frecce, Intercity e Regionali per unire fra loro le grandi, medie e piccole città e consentire alle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti di muoversi in sicurezza, rispettando l’ambiente e con modalità di trasporto integrate tra loro.

Il calendario invernale prevede più di 230 Frecce al giorno con quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma e un Frecciargento fra Roma e Genova in meno di 4 ore. Aumentano e migliorano i collegamenti verso il Sud e le soluzioni dirette e integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia. A disposizione dei passeggeri 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie località e i capoluoghi di provincia e nuove destinazioni per i 6.800 treni al giorno del Regionale. Inoltre dal 18 dicembre, anche per biglietti in tariffa Economy e Supereconomy sarà possibile ottenere il rimborso al 90% fino a due giorni prima della partenza, aggiungendo l’opzione rimborso in fase di acquisto.

Nuovi orari invernali e collegamenti no-stop Milano-Roma

Con l’orario invernale 2021-2022, sono 4 i Frecciarossa no-stop Milano-Roma, 2 in partenza la mattina, uno da Roma e uno da Milano, e 2 nel pomeriggio per tornare in città al termine della giornata lavorativa. Inoltre, 6 Frecciarossa in più portano i collegamenti fra Milano e Roma a 76 al giorno, con più posti disponibili grazie all’utilizzo di due convogli accoppiati nelle fasce orarie a maggior domanda. Aumentano anche i collegamenti in Frecciarossa fra Venezia e Roma, con 32 treni al giorno. Fra Roma e Genova è possibile viaggiare con Frecciargento in meno di 4 ore.

Rafforzati i collegamenti in treno da Roma verso il Sud Italia

Aumentano i collegamenti anche verso Puglia e Calabria. In particolare, due corse Frecciargento in più portano a 14 i collegamenti al giorno fra Roma e Puglia, e un totale di 16 corse Frecce fra Roma e la Calabria. La nuova partenza giornaliera da Lecce è alle 7.10 e da Bari alle 8.46, mentre la nuova partenza da Roma alla Puglia è alle 13:05.

Due nuove destinazioni ai Castelli Romani via regionale

Due nuove destinazioni ai Castelli Romani si possono raggiungere da Roma in treno+bus: Rocca di Papa e Marino Laziale con 14 e 28 collegamenti dal lunedì al sabato.

Da Roma all'estero con i notturni Eurociy e Euronight

Con gli Eurocity e gli Euronight è possibile raggiungere anche l’estero. Quattro treni notturni, da Milano-Verona-Padova e da Roma-Firenze.