Scuola, riaprono i nidi capitolini: via le "bolle" dell’era Covid, tornano le sezioni

Da mercoledì 1 settembre riaprono i nidi capitolini. Il servizio educativo e sociale è pronto dunque ad accogliere i bambini da tre mesi a tre anni di età iscritti nelle strutture comunali.

Il 1 settembre riaprono i nidi capitolini

Sospeso da un provvedimento della Regione Lazio il cosiddetto "sistema a bolle" che, nel periodo di pandemia da Coronavirus, prevedeva la divisione dei bimbi in piccoli gruppi per ridurre e arginare le possibilità di contagio. Negli asili nido torna la consueta organizzazione per sezioni.

Via le bolle, ma ingressi e uscite dovranno essere scaglionati

Restano tuttavia ferme le disposizioni relative alla rilevazione della temperatura quotidiana con il divieto di accesso alla struttura prescritto per chi dovesse avere più di 37,5°C; l’allestimento di una zona di accoglienza, preferibilmente esterna alla struttura, oltre la quale non sarà consentito l’accesso ai genitori e/o accompagnatori, dove sarà presente una soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani dei bambini e dei loro accompagnatori. L’accesso e l’uscita dovranno essere regolamentati su turni per ogni gruppo di bambini, al fine di evitare assembramenti di genitori e/o accompagnatori all’esterno e/o all’interno della struttura stessa. All’accesso occorrerà provvedere alla registrazione del bambino e dell’accompagnatore su un apposito registro giornaliero che dovrà essere conservato per i 30 giorni successivi. Su tale registro dovranno essere riportati anche eventuali visitatori (ad esempio i fornitori o i manutentori) o tirocinanti presso la struttura. In ogni caso dovrà essere limitato, il più possibile l’accesso a chiunque non strettamente necessario all’attività del nido. È preferibile, così si legge sulla circolare della Regione Lazio, che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.

Calendario scolastico: vacanze e ponti 2021-2022

Per i bambini dei nidi capitolini dunque prima campanella il 1 settembre. Definito il calendario scolastico per l’anno 2021/2022 secondo il quale la sospensione dell'attività educativa è prevista in occasione delle festività Natalizie e Pasquali: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; dal 14 aprile al 19 aprile 2022. Tutte le attività educative saranno obbligatoriamente sospese anche nelle ulteriori seguenti date: lunedì 1 novembre 2021 (Ognissanti); mercoledì 8 dicembre 2021(lmmacolata Concezione); lunedì 25 aprile 2022 (Festa della Liberazione); giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica); mercoledì 29 giugno 2022 (Festa del Santo Patrono).

E' stata eliminata la sospensione dell'attività educativa prevista nel giorno della commemorazione dei defunti (2 novembre). I Servizi Educativi 0-3, fa sapere Roma Capitrale sul proprio sito istituzionale, resteranno chiusi nei periodi e nelle giornate predette, oltre ad eventuali giornate di chiusure eccezionali attribuibili alla non accessibilità degli edifici per cause di forza maggiore o provvedimento di autorità.