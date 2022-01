Lutto nel sindacato: è morto Sergio Ariodante, per tutti il “boss” della Uiltucs  

Lutto nel mondo del sindacato: si è spento Sergio Ariodante, storico componente della segreteria della Uiltucs di Roma e Lazio.

E’ morto il sindacalista Sergio Ariodante

E’ lo stesso sindacato a darne notizia e a ricordare l’uomo, protagonista di numerose battaglie a tutela e difesa dei diritti dei lavoratori, soprattutto quelli della vigilanza armata. “Sergio - scrive la Uiltucs - per anni ha dato voce ai lavoratori della vigilanza, ai quali lascia un patrimonio fatto di giustizia, lealtà e solidarietà, valori che dovranno essere custoditi gelosamente. Per tutti un amico, oltre che un riferimento sindacale. Sempre in prima linea nel fronteggiare le problematiche del suo settore così complicato, Sergio si è speso in prima persona per dare aiuto e supporto alle persone più svantaggiate, anche al di fuori del sindacato. Il Boss - così lo chiamavano amichevolmente all’interno della Uiltucs - è e resterà un esempio per tutti noi ‘a livelli mondiali’.”

Sergio, il “boss” della Uiltucs che si spese per i diritti dei vigilanti

Numerosi i colleghi che hanno voluto ricordarlo e omaggiarlo. “A te con la testa dura come solo i sardi sanno avere, a te che hai messo gli altri sempre al primo posto…a te che pur andando in pensione avresti continuato a darci concretamente una mano, a te che sono certo continuerai, in modo differente, a starci vicino mantenendo le tue promesse, ancora una volta insieme” - il commosso messaggio del segretario regionale Uiltucs Lazio, Alessandro Contucci. “Riposa in pace nelle valli celesti, amico mio, compagno di mille battaglie di giustizia sociale, di dignità e riscatto dei lavoratori” - scrive Franco Polito, funzionario Uil. “Persona veramente speciale”, ricordano in tanti.