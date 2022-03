Sulla metro A di Roma chiudono due stazioni per "rinnovare le infrastrutture elettriche"

Due stazioni della metro A di Roma chiudono per migliorare le infrastrutture elettriche. In attesa delle chiusure che in estate porteranno alla chiusura anticipata delle linee, dal 18 al 26 marzo nel quadrante ovest della città due stazioni saranno chiuse ai viaggiatori. Si tratta di Valle Aurelia e Baldo degli Ubaldi.

Le chiusure e le alternative

La stazione Valle Aurelia chiuderà dal 18 al 20 marzo, mentre Baldo degli Ubaldi resterà chiusa dal 21 al 26 marzo. Nei giorni di chiusura della stazione Valle Aurelia, sarà attivata la navetta bus MA14 Cipro-Valle Aurelia. Alla fermata Cipro, il capolinea della MA14 sarà sul piazzale della stazione mentre a Valle Aurelia le fermate saranno in via Angelo Emo, fronte ingresso stazione.

Tra le stazioni Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia sono attive anche le linee bus 490 e 892.

Al posto dello scambio tra metro A e ferrovia FL3 Roma-Viterbo a Valle Aurelia, si potrà in alternativa utilizzare la stazione FS Ostiense dove scambiare tra la metro B e la stessa FL3.