Caldo anomalo a Roma: la Regione Lazio emana il livello di allerta 2 

Il caldo anomalo, già estivo nonostante siamo ancora nel pieno della primavera, allerta le istituzioni. Con punte di oltre 30 gradi previste per le prossime 24 ore, il dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute, ha emesso per domani, venerdì 27 maggio, il bollettino "ondate di calore", che prevede un livello di allerta 2.

Nel dettaglio si prevedono "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone anziane, i neonati e i bambini, le persone con malattie croniche, le persone con disturbi psichici, le persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, le persone che fanno uso di alcol e droghe, le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all’aria aperta, le persone con condizioni socio-economiche disagiate".

Ricordiamo che i livelli di riferimento in totale sono 4. Il livello 0 e i livello 1 non comportano rischi. Con il termine "ondata di calore", come riporta il sito del comune di Roma, si indica "un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme, caratterizzato da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, in alcuni casi associate ad alti valori di umidità relativa, e che persistono per diversi giorni". Normalmente se ne parla tra giugno e settembre, ma quest'anno il mese di maggio sembra aver anticipato l'estate.





Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la sala operativa della protezione civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.