La mascherina al chiuso bisognerà tenerla anche per i prossimi mesi

La mascherina al chiuso bisognerà tenerla ancora per mesi per difendersi dalla risalita dei contagi. Il coronavirus, non è sconfitto. È la posizione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che nel corso di una conferenza stampa ha detto: "Secondo me dovremo tenere questi aggeggi maledetti anche al chiuso nei prossimi mesi. Vedremo le scelte che farà il governo".

La situazione attuale "più che preoccupare deve spingerci a stare attenti, soprattutto al chiuso, e a non abbassare la guardia - ha aggiunto - Il virus circola e bisogna difendersi". D'altronde anche i numeri lo dicono.

Se nelle scorse settimane si era quasi tirato un sospiro di sollievo, adesso la curva si sta alzando nuovamente. Solo sabato, infatti, si sono registrati nella regione 6.268 contagi e 6.487 domenica. Il tasso medio di crescita nazionale in Italia è del 33%, mentre nel Lazio è al 54%. Non bisogna però passare da un eccesso all'altro e tornare ad allarmismi perché, va sottolineato, non c'è pressione ospedaliera.

Il merito è soprattutto dei vaccini. Ieri è stata superata quota 13 milioni e 310 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate. È oltre all'80% la copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose pari al 40%. Dati che però non devono far abbassare la guardia e anche per i prossimi mesi, quindi, bisognerà tenere la mascherina al chiuso.