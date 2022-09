Denti d’oro per Damiano dei Maneskin

Damiano mostra due canini d’oro in un sorriso smagliante. Il front man dei Maneskin, il gruppo rock romano sulla cresta dell’onda, cede al lusso dei grilz. La band, nata tra le strade della capitale, è impegnata in un tour mondiale: sabato sera si è esibita in un concerto a Madrid.

Prima di Damiano, altre star internazionali – del calibro di Madonna e Milye Cyrus – hanno sfoggiato oro e diamanti sui loro denti. Altri lo hanno fatto indossando apparecchi dentali tempestati di pietre preziose: Justin Biber e Rihanna ne sono un esempio. Una moda hip-hop nata già dieci anni e a precorrerla – ca va sans dire – Veronica Ciccone. Si tratta di una protesi dentale parziale rimovibile.

Questa volta è Damiano dei Maneskin, che lo scorso luglio ha fatto cantare e ballare settantamila persone al Circo Massimo, a sorridere con i denti d’oro in compagnia di Ethan, in uno scatto che li ritrae in un momento di pausa dal concerto.