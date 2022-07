Al Circo Massimo l'abbraccio tra i Maneskin e Roma: 70.000 persone a esultare

Al grido di “Ciao Roma”, sabato 9 luglio è iniziato il concerto-evento dell’estate: a salutare gli oltre 70.000 fan riuniti al Circo Massimo è stato Damiano David, frontman dei Maneskin, dando il via a un’esibizione che ha infiammato la Capitale e ha “riportato a casa” la band italiana rivelazione degli ultimi anni.

Il concerto, realizzato in collaborazione con Rock in Roma, è iniziato con “Zitti e Buoni”, il brano che ha fruttato alla band di Monteverde la vittoria al Festival di Sanremo. Un esordio che ha infiammato una platea in cui ad applaudire c’erano anche la diva Angelina Jolie, in Italia per girare il suo nuovo film da regista, e poi Gabriele Muccino, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Riccardo Scamarcio e molti altri volti noti dello spettacolo (e non solo) arrivati per godersi lo show.

I Maneskin non hanno deluso: Victoria (basso), Ethan (chitarra), Thomas (batteria) e ovviamente lui, Damiano, la voce della band, sono rimasti sul palco per due ore, suonando il rock che li ha resi iconici anche Oltreoceano e che li ha fatti trionfare anche all'Eurovision Song Contest, trasformandoli in veri e propri fenomeni culturali. Oltre 20 i brani eseguiti live, un regalo a “mamma Roma” che ha ripercorso le tappe fondamentali del loro percorso, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come "Chosen" (certificato doppio platino) e "Torna a casa" (cinque dischi di platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo intero, da “Coraline" (disco di platino) al nuovo singolo "Supermodel" (certificato disco d'oro). Compresa una chicca: il nuovo singolo inedito dedicato a Roma, “Trastevere”.

Un successo trasversale quello dei Maneskin, che unisce giovani e meno giovani, famiglie con bambini e teenager, trentenni e cinquantenni. I due maxischermi posizionati lungo l'arena e due sui lati del palco hanno consentito a tutti di godersi lo spettacolo, anche a chi era troppo distante dal palco largo più di 50 metri dotato di passerella lunga 25 allestito al centro.

La folla d’altronde aveva iniziato a radunarsi in zona già alle prime ore di sabato, e con l’apertura dei cancelli, alle 14, l’attesa si era fatta sempre più spasmodica. Un clima festoso solo in parte offuscato dai timori legati alla risalita dei casi di covid, ripresa che aveva spinto l’Ordine dei Medici a invitare alla prudenza e a indossare la mascherina ffp2. L’appello è stato in parte accolto e le mascherine sono comparse tra il pubblico, ma l’impatto che il concerto potrebbe avere sulla percentuale di nuovi casi sarà chiaro soltanto nei prossimi giorni.

In zona Circo Massimo intanto, dopo la frenesia di sabato (che non ha portato ad alcun problema di ordine pubblico, come confermato dalle forze dell'ordine), domenica domineranno le operazioni di smontaggio del palco. Le chiusure sono iniziate alle 7 della mattina di giovedì e proseguono sino a domenica su via dei Cerchi, dalle 20 di sabato e sino a cessate necessità (dunque domenica compresa) stop alla circolazione su via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole.