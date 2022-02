"Aiutateci a svuotare il negozio": la storica libreria sulla Trionfale chiude e il quartiere si mobilita

Il primo annuncio era arrivato a novembre: dopo oltre 50 anni di attività la storica libreria Dragone, sulla Trionfale, si preparava a chiudere. A febbraio, il giorno di San Valentino, la conferma: marzo sarà l’ultimo mese di apertura, dopodiché la saracinesca si abbasserà definitivamente su un luogo che più che un negozio è diventato un punto di riferimento anche grazie al titolare, Angelo Dragone.

“Ora è veramente giunto il momento, il 31 marzo mio padre chiuderà definitivamente la sua storica attività. Chi può anche solo condividendo ci aiuti a svuotare il più possibile il negozio”, aveva annunciato Fabiana Dragone il 14 febbraio via Facebook, chiedendo anche “un unico favore, mio padre ha un principio di Alzheimer, qualche cliente non consueto se ne è approfittato…”.

Nel giro di poco tempo il post ha totalizzato migliaia di condivisioni, due giorni dopo avevano superato le 31.000. La sorpresa forse più grande e inaspettata, però, è stata la lunga fila di clienti fuori dalla piccola libreria specializzata in libri usati: a salutare Angelo, conosciuto e apprezzato dall'intero quartiere, sono arrivate centinaia di persone, e all’altezza del civico 43 della Circonvallazione Trionfale tantissimi clienti si sono avvicendati per acquistare un volume, dare un piccolo contribuito, scambiare quattro chiacchiere e un saluto con Angelo, che dal 1968 è presenza fissa in negozio.

“Grazie a tutti coloro che sono passati - è stato il commento di Fabiana - a coloro che hanno condiviso e a coloro che conoscendo papà hanno speso delle belle parole per lui. Vi aspettiamo ancora fino a fine marzo».

La famiglia Dragone ha una lunga tradizione di librari: oltre ad Angelo anche il padre, Gino, aveva aperto una libreria specializzata in libri usati sulla Gianicolense, molto conosciuta tra i residenti di Monteverde. Sulla Trionfale per 54 anni ci ha pensato Angelo, e il quartiere è deciso a restargli vicino e a non abbandonarlo.