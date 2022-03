Il Lazio invia farmaci in Ucraina. D'Amato: "Chi arriva da zone di guerra faccia il vaccino anti covid"

Farmaci, kit chirurgici di saturazione e di primo intervento. La regione Lazio e la croce rossa italiana di Roma, hanno inviato i primi supporti medici in Ucraina. "Non appena abbiamo ricevuto un primo elenco dalla corrispettiva croce rossa ucraina, ci siamo immediatamente attivati sentendo il presidente Rocca e il presidente Zingaretti. Questi primi aiuti andranno al confine con la Polonia", ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, questa mattina alla consegna di un carico di farmaci destinati alla popolazione ucraina all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

"Ci sono dei farmaci che sono utili in tempo di guerra. Quindi abbiamo da un lato kit chirurgici di saturazione e di primo intervento, dall'altro ci sono antibiotici, antipiretici, sedativi, latte per bambini, tutto ciò che è di prima necessità. Partiranno subito con il camion della croce Rossa. Stiamo facendo uno sforzo importante anche per quanto riguarda la vaccinazione", ha aggiunto D'Amato.

"La vaccinazione contro il covid va fatta, in Ucraina c'è una bassa copertura. In più il vaccino permette l'immediato rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) per accedere ai servizi sanitari. Consiglio a chi arriva di recarsi agli hub anche senza prenotazione per mettere tutti in sicurezza", ha sottolineato per poi rispondere alla domanda se, tra i rifugiati, vi siano molti positivi al covid: "No, al momento non ci risulta".

"Siamo in contatto costante con i colleghi della croce rossa di Kiev. Il primo nostro convoglio è entrato questa mattina alle 10.30 passando dalla Romania. Scaricheremo i farmaci a 50 km dal confine con l'Ucraina e da lì verranno distribuiti sul territorio", ha illustrato il presidente della croce rossa italiana, Francesco Rocca.