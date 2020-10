Grabday: il giorno delle bici targato ‘Legambiente’

In sella alla bici i volontari di Legambiente, nella giornata di domenica in occasione di ‘Via libera’ hanno pedalato lungo l’anello di 45 km del Grande Raccordo Anulare delle Bici per il ‘Grabday’. Le associazioni promotrici del progetto, nel rispetto delle regole anti contagio, hanno animato il percorso. Hanno partecipato anche Tra gli altri, al Colosseo, Cristiana Avenali responsabile dei Piccoli Comuni e contratti di Fiume della Regione Lazio, Amedeo Trolese del direttivo regionale di Legambiente, Alessandra Bonfanti e Sebastiano Venneri del direttivo nazionale di Legambiente.

Dagli attivisti di Legambiente due richieste specifiche: la realizzazione del Grab e la pedonalizzazione di via dei Fori e del Colosseo “Per dare alla città un volto nuovo, più bello e a misura d’uomo e di bambino. In una fase così complicata come quella che stiamo vivendo sarebbe imperdonabile perdere l’occasione che abbiamo davanti, di cambiare in meglio Roma” hanno commentato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente.

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati destinati 4.470.926,19 euro, 1.675.873,68 nel 2020 e 2.795.052,51 nel 2021 per la realizzazione di ciclabili urbane. “In Campidoglio arrivano risorse per la ciclabilità ma ci sono anche, la delibera di iniziativa popolare approvata che abbiamo presentato nel 2014 per la pedonalizzazione dell’intera area del Colosseo, e un progetto finanziato per la realizzazione del Grab – hanno aggiunto da Legambiente - Ma la più bella ciclovia del mondo è ancora solo virtuale e il Colosseo è ancora tristemente relegato a ruolo di spartitraffico per le automobili: chiediamo che tutto ciò si concretizzi al meglio per ripensare la città e i suoi spazi in chiave ecologica”.