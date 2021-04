25 Aprile, le Frecce Tricolori sorvolano il cielo di Roma

Le Frecce Tricolori nella giornata di domenica 25 aprile hanno sorvolato Roma. Come si legge nel messaggio della stessa Aeronautica militare, le Frecce hanno "sottolineato, ancora una volta, il concetto di unità che ci sta facendo andare avanti in questa battaglia". Il volo sull'Altare della Patria, dal suolo a 2000 piedi, dalle 09.45 alle 10.20. Tanti i messaggi sui social di chi ha ammirato lo spettacolo.

In occasione del 76/mo anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio all'Altare della Patria con la deposizione di una corona d'alloro. Ad accompagnarlo i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; del Consiglio, Mario Draghi; della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio; il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di stato maggiore della difesa, Enzo Vecciarelli. Lo scorso anno, a causa del lockdown, la cerimonia non si svolse e il Capo dello Stato si recò da solo all'Altare della Patria, per ricordare comunque l'anniversario. A concludere la celebrazione di questa mattina, appunto, il passaggio delle Frecce Tricolori.