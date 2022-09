"Non lasciateci sparire": c'è un nuovo murale a Focene dedicato alla tartaruga Caretta

Sempre più spesso le Caretta caretta, tartarughe marine protette, decidono di nidificare sulle coste del Lazio. Nel 2021 hanno deposto più di sessanta uova anche nella spiaggia di Fregene, prima di riprendere il largo.

Il nuovo murale dedicato alla Caretta

Dal 2 settembre, le tartarughe sono destinate a restare sull’arenile di fiumicino anche durante il resto dell’anno. Lo faranno in maniera simbolica, attraverso il murale “La Caretta” che è stato disegnato, ed appena inaugurato, anche nella spiaggia libera compresa tra il lido del carabinieri ed il chiosco Stella Maris. Il progetto, finanziato dal Nuovo comitato cittadino Focene, è stato patrocinato dal comune e dal comando regionale dei carabineri.

Durante la cerimonia di presentazione del murale, su cui campeggia la scritta “Non lasciateci sparire” si è svolto il concerto della band “Esubery” e sono stati letti i versi del compianto “Gabriele Galloni”, appassionato poeta scomparso prematuramente che aveva eletto Focene come una sua seconda casa.

Un murale che invita alla riflessione

“L'opera è stata realizzata dagli artisti "Phzero" Daniele Signore e Simona Gaffi ed è dedicata alla tartaruga mediterranea in estinzione, la Caretta caretta – ha spiegato Ezio Di Genesio Pagliuca, il vicesindaco di Fiumicino - Si tratta di una campagna promossa dal Nuovo comitato cittadino Focene - gruppo contro il pericolo di estinzione della specie marina. 'Non lasciateci sparire', un messaggio chiaro che ci invita a riflettere e a rivedere i nostri comportamenti per salvaguardare il più possibile l'esistenza delle tartarughe marine e, in generale, tutto il nostro ecosistema marino e costiero”.

“Questo progetto rientra nel programma di interventi che mirano a valorizzare e far conoscere le nostre spiagge libere, una risorsa del nostro territorio” ha spiegato Barbara Bonanni, la capogruppo di Liberi e Uguali in comune per le quali la stessa consigliera ha proposto al comune di “istituire la toponomastica della spiagge libere”.