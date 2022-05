Chiude la libreria Feltrinelli nella galleria Alberto Sordi

La storica libreria Feltrinelli da anni nella galleria commerciale Alberto Sordi di via del Corso a Roma chiuderà. Da giugno i lavoratori verranno riassorbiti nelle altre 15 sedi presenti in città. Non una scelta dell'azienda, che da parte sua ci tiene a precisarlo, ma un obbligo legato all'avvio di importanti lavori di ristrutturazione della galleria stessa (di proprietà del gruppo Sorgente) in partenza a giugno.

Il cantiere durerà circa 10 mesi, dopodiché è da capire se l'esercizio potrà o meno riprendere le attività nella stessa sede attuale. Secondo quanto riferito a RomaToday da fonti stampa del gruppo Feltrinelli, le trattative con la galleria sono in corso e nulla è ancora deciso a riguardo. La permanenza o meno della libreria dipenderà dalla possibilità di adattarsi o meno ai nuovi spazi. Allo stesso tempo si cercano eventuali nuove collocazioni in altri quartieri della Capitale.

Certamente una perdita, anche se provvisoria, per i cittadini più affezionati allo storico punto vendita. Una chiusura che si aggiunge a quelle di due punti vendita a inizio 2020. A tirare giù le saracinesche (in questo caso in via definitiva), lo ricordiamo, sia la Feltrinelli International di via Vittorio Emanuele Orlando che la Feltrinelli di via Giovanni Pierluigi da Palestrina, all'angolo con piazza Cavour.