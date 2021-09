Coronavirus Roma, ad Ostia un drone per misurare la temperatura ai bagnanti

Un drone per controllare la temperatura corporea, mentre si è in spiaggia a prendere il sole. L'iniziativa è della Asl Roma 3 che mette così in campo una nuova tecnologia per aiutare le imprese balneari a vivere in sicurezza la fine dell'estate.

Per il primo fine settimana di settembre, infattii, l'azienda ospedaliera ha organizzato un volo di ricognizione sul litorale di Ostia dalle 11 alle 16, tra il chiosco del Coconait e lo stabilimentro Plinius. Il drone viaggerà a un'altezza non inferiore a 25 metri dal livello del'’acqua e a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone. Il controllo delle temperature avverrà in modo automatico da parte del dispositivo Ostia sulla spiaggia.