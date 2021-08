Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 29 agosto 2021

Sono 349 in tutta la regione Lazio i nuovi contagi registrati nella giornata di oggi. Il risultato arriva a fronte di 18mila test, di cui 5mila tamponi molecolari. Rispetto a ieri sono 98 in meno i casi riscontrati. Un raffronto più interessante è quello rispetto a 7 giorni, sempre di domenica, con un numero di tamponi analogo. Domenica scorsa, 22 agosto, i nuovi positivi erano 105 in più. Segno di una situazione sotto controllo, come ha detto ieri l'assessore D'Amato, con un indice rt in discesa soprattutto grazie ai numeri delle vaccinazioni. Diminuiscono anche i ricoveri, sedici in meno rispetto a ieri. Una in più la terapia intensiva: attualmente sono 72 i pazienti gravi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9%.

I dati di tutte le Asl



Asl Roma 1: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 4: 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

Asl Roma 6: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 58 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.