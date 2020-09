Coronavirus, a Roma è stata la settimana con più contagi. Nuovo focolaio in una Rsa

Trenta i ricoveri in più in un solo giorno. Salgono da 38 a 41 i pazienti in Terapia intensiva. Altra impennata, seppur contenuta, di contagi da Coronavirus nel Lazio dove, negli ultimi 7 giorni, si è registrato il numero più alto di casi da inizio pandemia (qui il grafico). Inoltre da oggi è stato attivato anche il nuovo drive-in della Asl Roma 2 in via Odescalchi (al civico 67), nei pressi del San Gamillo.

16046 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 6921 i casi positivi a Covid-19, con 640 ricoverati, a cui si aggiungono 41 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 6240, i guariti sono 8215 e i decessi 910. Il totale dei casi esaminati è pari a 16046.

Focolaio RSA a Rocca di Papa

Mentre il tema dei contagi del Lazio diventa anche dibattito, un altro focolaio è scoppiato in una Rsa. Il virus infatti è entrato a Villa Maria di Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani già alle prese a marzo con diversi cluster nelle case di riposo della zona, tra cui quella sotto inchiesta del San Raffaele. Ci sono al momento già 39 casi identificati (31 degenti e 8 operatori), emersi dopo una verifica a campione predisposta dalla Asl Roma 6.

"E' necessario che vengano meticolosamente rispettate tutte le procedure e i protocolli operativi per l'accesso in Rsa e case di riposo" commenta l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Accordo per test privati

Nelle ultime ora è stato anche siglato un accordo con Anisap, Aiop, Unindustria e Federlazio per l'esecuzione dei test antigenici basati sull'identificazione degli antigeni del virus Sars CoV-2 alle strutture private alla tariffa massima al pubblico di 22 euro con l'impegno di pubblicarla sul sito Salute Lazio.

"Un accordo importante che consentirà di ampliare l'attività di testing ad una tariffa calmierata e nella massima trasparenza. Stimiamo che l'accordo coinvolga la medesima platea dei laboratori che eseguono già i test sierologici ovvero circa 200", ha spiegato D'Amato.

I controlli nel liceo di Monteverde

Per qualche ora a scuola era circolata l'ipotesi che il virus fosse più diffuso di quanto si potesse immaginare era molta. Invece i 6 casi positivi (5 studenti e un docente) che, durante la mattinata, si erano registrati al liceo classico Manara durante la prima giornata di test antigenici, si sono rivelati poi negativi.

Il tampone molecolare, il cui risultato è arrivato dopo le 20, come confermato dalla Asl Roma 3 ha tolto i dubbi.

Intanto i medici, oltre che al Manara per la seconda giornata di test, faranno esami anche all'Ic Grassi di via Copenaghen 3, mentre nei prossimi giorni gli esami saranno eseguiti anche all'Ic Via Fabiola.

Eseguiti 466 test in una scuola Cerveteri, 3 positivi

"Concluso lo screening all'istituto E.Mattei di Cerveteri con 466 test rapidi antigenici effettuati e si registrano tre casi positivi immediatamente isolati e sottoposti al tampone molecolare per la conferma, avviata l'indagine epidemiologica". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato."Avviate le procedure di screening anche presso il liceo Manara di Roma dove proseguiranno anche nella giornata di domani e all'istituto Martino Filetico di Ferentino (FR) - aggiunge D'Amato - Abbiamo dato mandato alle Asl di procedere con gli screening negli istituti del loro territorio dando la priorità a quegli istituti dove si siano registrati dei casi di positività"