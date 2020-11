Coronavirus Roma, aumentano ricoveri e terapie intensive. Il bollettino dello Spallanzani del 21 novembre

Sono 2667 i casi positivi al Coronavirus nel Lazio, stando all'ultimo bollettino, a fronte dei 2697 del giorno precedente, su quasi 27mila tamponi effettuati (- 632 rispetto a giovedì). In lieve aumento il numero dei contagiati a Roma: sono 1.470 contro i 1.467 del giorno precedente (+3).

Scende purtroppo anche il numero delle persone guarite: sono 421 a fronte dei 586 di ieri (-165 nelle ultime 24 ore). Aumentano i invece ricoverati per Covid e le terapie intensive. Resta tuttavia sotto al 10% il rapporto tra i casi positivi e i test effettuati.

"Nel Lazio la corsa del virus rallenta - dice l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - è tra le grandi Regioni quella con valore RT più basso grazie alle tempestive misure adottate e al rigore nei comportamenti che deve necessariamente proseguire. Guai a cantare vittoria, il percorso è ancora lungo".

Nel Lazio 77746 gli attualmente positivi

Superano quota 77mila i casi attualmente positivi nel Lazio: sono, infatti, 77746 i contagiati contro i 75541 del giorno precedente. Aumentano i ricoverati: sono 3202, contro i 3103 di ieri. Salgono di 4 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 337 nelle ultime 24 ore.

Mentre, sempre rispetto al 19 novembre, sono 1921 le persone decedute (ieri 1880). Superano quota 17mila i guariti: sono infatti 17782. Il totale dei casi esaminati superano quota 97mila: sono 97449.

Il bollettino dello Spallanzani del 21 novembre

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "241 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Sono 41 i pazienti ricoverati in terapia intensiv". Lo sottolinea il bollettino odierno dello Spallanzani. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 1263".

Nel Lazio superati 1,5 milioni di casi testati

"Superati un milione e mezzo di casi testati nel Lazio, il numero pro capite più alto tra le regioni italiane. I casi identificati da attività di screening sono oltre il 70% a dimostrazione dell'importanza dei test antigenici". Emerge dal bollettino.

Sono partite le prime 50 farmacie con l'esecuzione dei tamponi rapidi antigenici e test sierologici - viene sottolineato nel bollettico di oggi - e sono partiti i primi 500 medici di medicina generale con i test antigenici rapidi. A Frosinone e Latina sono state allestite aree pre-triage presso gli ospedali Spaziani e Santa Maria Goretti.