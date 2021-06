Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 20 giugno 2021

Nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun decesso di pazienti positivi al Covid in tutto il Lazio e il dato nuovi casi è il basso da agosto 2020

Cala ancora il numero di contagi da Coronavirus a Roma. Oggi, infatti, sono 41 i nuovi positivi a fronte dei 60 di ieri. Ma la buone notizie continuano perché nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun decesso di pazienti positivi al Covid in tutto il Lazio e il dato nuovi casi è il basso da agosto 2020. Su oltre 5mila tamponi nel Lazio (3392 meno di ieri) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 68 nuovi casi positivi, ossia 33 in meno rispetto a quelli di sabato.

"Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma LazioEscape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Questo è un servizio in più che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid".

Asl Roma 1: sono 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: sono 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: sono 4 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 8 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 13 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 6 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.