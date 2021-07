Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 29 luglio 2021

Salgano ancora, ma di poco, i nuovi contagi da Coronavirus a Roma rispetto al giorno precedente. Sono infatti 476 i nuovi casi in città, a fronte dei 401 registrati ieri e dei 351 di due giorni fa. Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (1436 in meno rispetto al 28 luglio) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 780 nuovi casi positivi, ossia 8 in più in un giorno.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si è registrato un decesso nel Lazio e 96 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,7%. L'indice Rt, invece, sale a quota 2 mentre l'incidenza è in aumento a 69,96 per 100mila abitanti. I tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva restano stabili, lontani dalle soglie di rischio.

Sono 8.894 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 273 ricoverati, 39 in terapia intensiva e 8.582 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 339.650 e i morti 8.397, su un totale di 356.941 casi esaminati.

"C'è la conferma che grazie alla vaccinazione, pur in presenza di un aumento dei valori di incidenza, non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera. Resta assolutamente prioritario vaccinarsi e completare il percorso di vaccinazione", ha commentato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

** Asl Roma 1: 179 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 202 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 3: 95 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 6: 77 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 118 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 17 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani la variante Delta risulta in notevole incremento e rappresenta l’80,8% dei casi snella nostra regione, mentre la variante Alfa è all’11,2 alfa e la Gamma è all’8%. Sono stati sequenziati tutti i tamponi positivi. L’età mediana dei casi è 24 anni. La circolazione sul territorio regionale mostra che la variante Delta è presente in tutte le Asl con una progressiva diffusione sull’intero il territorio. Il 92,7% dei casi è non vaccinato o vaccinato con una sola dose.