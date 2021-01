Coronavirus Roma, aumentano i ricoveri. Nel Lazio somministrato il 62% dei vaccini disponibili

Calano i nuovi positivi da Covid-19 nelle ultime 24 ore sia a Roma che nel Lazio, ma cresce la pressione sugli ospedali: sono 2.852 (da 2.824) i ricoveri e 318 (da 309) le terapie intensive.

La Capitale torna sotto quota 600: sono infatti 518 i nuovi infetti contro i 756 di domenica, dunque 238 in meno in un giorno. Mentre aumentano i guariti nella regione, passando così da 952 a 1.387, ossia 435 in più rispetto al 3 gennaio.

Dunque, il rapporto tra tamponi eseguiti e nuovi casi rilevati è del 13%. Tra i decessi registrati lunedì (23), uno era un agente della polizia lcoale di Roma Capitale.

Nel Lazio 77077 i casi positivi

Restano sotto quota 78mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 77077 i contagiati. Aumentano i ricoverati: sono infatti 2858 contro i 2.824 del 3 gennaio. Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 318 contro i 309 di domenica.

Mentre, sempre rispetto al 3 gennaio, sono 3863 i morti contro i 3.840 di domenica. Superano quota 88mila i guariti: sono quindi 88314. Il totale dei casi esaminati superano quota 169mila: sono oggi 169254.

Il numero di vaccini nel Lazio

Sul piano vaccini anti Covid-19, "il Lazio ha superato la soglia del 62% dei vaccini disponibili già somministrati". Lo rende noto l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, mentre il 'contatore' delle vaccinazioni eseguite conta 29.713 somministrazioni, secondo l'ultimo check dati delle 19 del 4 gennaio.

Dal 27 dicembre sono state somministrate in Italia 150.25 dosi di vaccino contro il Covid su 479.700 consegnate, 91.488 delle quali a donne, 58.757 a uomini.

20.523 a scuola tra settembre e dicembre

"Dal 15 settembre al mese di dicembre sono stati nel Lazio 20.523 i casi di notifiche relativi alla sorveglianza scolastica pari all'8,3% del totale dei casi notificati complessivamente. La settimana più alta è stata la 46° dell'anno scorso. Di questi il 70,6% sono casi relativi a studenti e il 14,6% relativi al personale docente". Lo riferisce l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, precisando che "la fonte dei dati è il Sistema di sorveglianza SarS-Cov2 attraverso la piattaforma Ecv del servizio regionale di sorveglianza delle malattie infettive Seresmi - Spallanzani".

Circoscritto il focolaio a Rebibbia

"Dopo lo screening di tutti i presenti, sembra circoscritto il piccolo focolaio Covid che ha coinvolto diciotto persone nella sezione di alta sicurezza a Rebibbia Nuovo complesso". Lo comunica il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa.

"Incredibilmente - prosegue Anastasìa -, si è trattato di un focolaio di importazione, a seguito del trasferimento a Roma di un gruppo di detenuti dal carcere abruzzese di Sulmona, dove da settimane era in atto un focolaio assai esteso. L'amministrazione penitenziaria deve prestare più attenzione alla gestione di queste emergenze".