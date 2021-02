Coronavirus, a Roma 500 nuovi contagi: sono 1164 nel Lazio. I dati del 3 febbraio

Sono 500 i nuovi casi di Coronavirus a Roma, in calo rispetto ai 511 positivi di ieri. Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio, ben 1373 in più rispetto a martedì, e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1164 casi positivi (ossia 322 in più di quelli segnalati il 2 febbraio).

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si sono contati 49 decessi e 2.119 i guariti. "Aumentano i casi e i ricoveri, mentre calano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Bisogna mantenere alta l'attenzione", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

"Monoclonali e vaccino, due armi strategiche che ci consentiranno di sconfiggere il virus", ha invece sottolineato il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un post su Facebook facendo il punto sui nuovi strumenti disponibili nella lotta a Covid-19.

Nel Lazio sono 59.769 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.350 ricoverati, 279 in terapia intensiva e 57.140 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 143.279, i decessi 5.123 e il totale dei casi esaminati è pari a 208.171, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

I casi positivi a Roma del 3 febbraio

Nella Asl Roma 1 sono 232 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono undici i ricoveri. Si registrano cinque decessi di 70, 74, 74, 79 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 192 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settanta i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano otto decessi di 60, 72, 74, 78, 81, 82, 84 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 76 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano dieci decessi di 54, 57, 58, 76, 77, 79, 80, 82, 84 e 87 anni con patologie.

I casi nelle provice di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 61 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 38 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 58, 68, 69, 72, 94 e 95 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 252 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 69, 79, 80, 83, 83, 92 e 93 anni con patologie.

313 contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 313 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 97 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 51, 86, 92 e 97 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 119 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 99 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 57, 78, 85 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 47 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 67, 81 e 96 anni con patologie