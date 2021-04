Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 2 aprile

Impennata di contagi da Coronavirus a Roma. Sono 1046 i positivi registrati oggi contro i 907 di ieri. Un sensibile aumento. Nel Lazio il valore dell'indice Rt si conferma a 0.98, con una classificazione complessiva del rischio "moderata ad alta probabilità di progressione", mentre il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva Covid è al 40%, ossia sopra la soglia limite del 30% dettata dal Ministero della Salute.

Oltre la soglia, di sette punti percentuali, anche il tasso di occupazione dei posti letto di area medica Covid 47%, mente l'incidenza è a 207 casi per 100 mila abitanti. Oggi, su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (1.720 in meno di quelli registrati il primo aprile) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si segnalano 1.918 casi positivi: 80 più di ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono 43 i decessi e 1.782 i guariti. "Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. - spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Per le festività di Pasqua nessuna concessione al virus, bisogna mantenere alta l'attenzione".

Ad oggi sono 51.141 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 3.068 ricoverati, 376 in terapia intensiva e 47.697 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 231.342, i decessi 6.720 e il totale dei casi esaminati è pari a 289.203.

I casi Covid a Roma del 2 aprile

Nella Asl Roma 1 sono 352 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 525 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dodici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 169 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

I positivi nelle province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 211 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 209 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

369 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 369 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 119 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 60, 60 e 69 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 149 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 50, 59, 67, 78 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 59 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 70 anni con patologie.