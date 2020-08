Coronavirus, test rapidi agli aeroporti: 20 nuovi casi a Fiumicino e Ciampino

Venti nuovi casi positivi al Coronavirus nei due aeroporti romani. Lo rende noto il Report dell’attività negli scali della Capitale della giornata di martedì 25 agosto.

In particolare presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 18 nuovi positivi asintomatici e si tratta di cittadini italiani residenti nel Lazio (13), la Campania (2), le Marche (1), l’Abruzzo (1) e l’Umbria (1) tutti di rientro dai Paesi oggetto dell’ordinanza del Ministero della Salute.

Sono 2 i casi positivi individuati all'Aeroporto di Ciampino e si tratta di due cittadini di nazionalità albanese provenienti dalla Grecia e diretti in Umbria. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 139, confermati successivamente dal test molecolare.

"Tutti i viaggiatori - comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio - sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale”.

"Abbiamo subito disposto l'attivazione dei tamponi rapidi sulla base dell'ordinanza del ministro della Salute per i passeggeri in arrivo dai paesi a rischio, Grecia, Croazia, Malta e Spagna. Lo abbiamo fatto tempestivamente grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, non e' il primo banco di prova che ci ha visto lavorare insieme". Lo ha detto l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, al termine della visita, effettuata insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e all'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, all'area allestita all'interno all'aeroporto di Fiumicino dove i passeggeri in arrivo dai 4 paesi Ue definiti a rischio vengono sottoposti ai test rapidi sul Covid 19.