Le migliori scuole di Roma 2022. Licei e istituti tecnici: tutte le classifiche

Il Giulio Cesare trionfa tra i licei classici, l’Augusto Righi tra gli scientifici, il Renzo Levi tra i linguistici: sono solo alcuni degli istituti romani che guidano le classifiche dell’edizione 2022 di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli nato nel 2014 che si propone di aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola dopo la terza media.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. In questo contesto, a Roma molte conferme e anche qualche sorpresa.

I migliori licei classici e scientifici di Roma

È il caso del Giulio Cesare, appunto, che è in testa alla classifica dei licei classici (davanti all’Augusto e al Torquato Tasso), mentre lo scorso anno era in decima posizione. L’Ennio Quirino Visconti, che nel 2021 era primo, scivola invece in quinta posizione.

Sul fronte dei licei scientifici, invece, il podio è rimasto invariato rispetto al 2021: primo posto per l’Augusto Righi, secondo per il Morgagni, terzo per il Cavour. Esce dalla top ten il Nomentano, lo scorso anno in decima posizione, sostituito dal Talete.

Per i licei scientifici a indirizzo scienze applicate, al primo posto spicca il Di Vittorio - Lattanzio, seguito dall’Antonio Labriola e dal Vittorio Colonna. Lo scorso anno era il Giuseppe Peano a dominare, mentre seconda e terza posizione sono rimaste invariate.

La classifica dei migliori licei linguistici e delle scienze umane

Per quanto riguarda invece i licei linguistici, in testa alla classifica 2022 di Eduscopio c’è il Renzo Levi, che scalza l’Edoardo Amaldi (primo lo scorso anno, secondo quest’anno). Al terzo posto c’è il Virgilio, mentre il Terenzio Mamiani esce dalla classifica insieme con il San Giuseppe del Caburlotto per lasciare il passo al Bertrand Russell e al Lucio Lombardo Radice, rispettivamente nono e decimo posto.

Per i licei delle scienze umane, il Giordano Bruno resta saldamente in testa alla top ten seguito dal Montale e dal Margherita di Savoia. Lo scorso anno sul podio oltre al Bruno c’erano il Carducci e il Machiavelli.

Più “movimento” per i licei delle scienze umane a indirizzo economico-sociale: la classifica, dal 2021 al 2022, è cambiata parecchio, e vede in testa il Leonardo Da Vinci seguito dal Margherita di Savoia e dal Giordano Bruno. Lo scorso anno era invece il Giordano Bruno a dominare, seguito da Via delle Sette Chiese e Vittorio Gassman.

Istituti tecnici: i migliori per sbocco universitario

Passando invece agli istituti tecnici, la Fondazione Agnelli li ha analizzati sia sulla base dello sbocco universitario, considerando le performance dei diplomati di due anni fa, sia sulla base dello sbocco lavorativo, calcolando il tasso di occupazione degli studenti che si sono diplomati due anni fa.

Nel primo caso, quelli a indirizzo economico sono trainati dal Livia Bottardi - che sale di due posizioni rispetto allo scorso anno - seguito dal Cristoforo Colombo e dal Giovanni XXIII (che nel 2021 era in testa).

Quelli a indirizzo tecnologico invece sono dominati dal Boaga, secondo e terzo posto per il Pirelli e il Giovanni XXIII. Nel 2021 il primo posto era invece del Carlo Matteucci, seguito dal Pirelli e dal Boaga.

Istituti tecnici: i migliori per sbocco lavorativo

Se si guarda invece alla classifica sulla base del tasso di occupazione, prendendo in esame i migliori istituti tecnici per sbocco lavorativo, tra quelli tecnici economici domina il Croce - Aleramo seguito dal Da Verrazzano e dal Giovanni XXIII (rispetto allo scorso anno cambia solo la terza posizione, dove si trovava il Lucio Lombardo Radice). Tra gli istituti tecnici tecnologici, invece, in prima posizione resta il Michael Farady, secondo e terzo posto per l’Einstein (new entry in classifica) e il Ruiz.