Tronchetto urbano A24: chiusure notturne verso la tangenziale est

Chiusura notturna sul tronchetto urbano dell'autostrada A24. Lo rende noto la concessionaria Strada dei Parchi: "Per esigenze di manutenzione, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Portonaccio e la tangenziale Est con il seguente calendario e modalità: dalle ore 23:00 dei giorni 9 e 10 maggio alle ore 06:00 dei giorni successivi, per i veicoli diretti verso la tangenziale Est; conseguentemente nei suddetti giorni ed orari, sarà disposta l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di via Portonaccio, con immissione su va di Galla Placidia, e sarà interdetto l’accesso per tutti i veicoli provenienti da via Torelli e diretti verso la tangenziale Est.

Dalle ore 23:00 dei giorni 11 e 12 maggio alle ore 06:00 dei giorni successivi, per i veicoli diretti verso il Gra; conseguentemente, nei suddetti giorni e orari, per l’accesso all’autostrada A24 i veicoli potranno usufruire dello Svincolo di Portonaccio in direzione del Grande raccordo anulare.