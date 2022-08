Il partigiano Luigi Ginnetti compie 103 anni: candeline spente con la sindaca

E’ nato a Massa D’Albe, ma vive a Ciampino da quasi 60 anni. Una vita, si direbbe. Ma nel suo caso l’espressione non è troppo calzante perché la sua, di vita, è ben più lunga. Luigi Ginnetti, infatti, sulla sua torta ha spento 103 candeline.

Un compleanno speciale

Per festeggiare l’ultracentenario, che in questi anni ha avuto modo di conoscere tutti i sindaci della città aeroportuale, gli auguri sono arrivati da chi indossa quotidianamente la fascia tricolore. Insieme agli affetti più cari, alla presenza di Luciano Zerega, il presidente dell’Anpi di Ciampino, e del presidente del consiglio comunale Mauro Testa, a celebrare il compleanno di Ginnetti si è presentata la sindaca Emanuela Colella.

Un partigiano in prima linea

Ginnetti è stato un protagonista della Resistenza, ha fatto parte del “Raggruppamento Gran Sasso”, combattendo contro i tedeschi con azioni di sabotaggio, ad esempio tagliando i fili per le comunicazioni. Tra gli aneddoti degni di nota, l’azione armata a difesa di un gruppo di passeggeri alla stazione dei treni infastiditi da alcuni soldati tedeschi: il partigiano Ginnetti, insieme ad altri compagni, li blocca e li disarma. All'arrivo degli Alleati rientra a Roma dove viene impiegato proprio come supporto presso la caserma Cavour fino alla Liberazione nel 1945.

La vita dopo la Resistenza

Instancabile lavoratore, amante della lettura, della filosofia e esperto di finanza coltiva da sempre la passione per gli sci diventandone istruttore. Ma il suo vero grande amore è stato per la moglie Albertina con cui ha vissuto 70 anni della sua vita. A Luigi Ginnetti sono stati consegnati a nome dell'amministrazione comunale una targa celebrativa per il 103esimo compleanno e, a nome dell’Anpi, la tessera onoraria dell'associazione.

“Desidero rivolgere a Luigi i nostri più calorosi auguri – ha dichiarato la prima cittadina – per i suoi 103 anni. Chi, come lui, ha vissuto una vita così lunga e piena rappresenta un tassello importante della storia della nostra Città. È stato davvero emozionante condividere alcuni aneddoti della sua vita, dagli episodi della Resistenza all’incontro con Felice Armati, il nostro primo sindaco”.