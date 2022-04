Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 aprile 2022

Calano i nuovi casi positivi, mentre restano relativamente invariato il numero di ricoverati e delle terapie intensive (rispettivamente – 6 e -1) rispetto ai dati del 29 aprile. Scende anche il valore della relazione tra positivi e tamponi, di 2,7 punti percentuali.

“Nel Lazio su 8.168 tamponi molecolari e 30.963 tamponi antigenici per un totale di 39.131 tamponi, si registrano 5.506 nuovi casi positivi (-89), sono 10 i decessi (-1), 1.144 i ricoverati (-6), 62 le terapie intensive (-1) e +6.160 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0 %. I casi a Roma città sono a quota 2.857”.

Coronavirus: bollettino del 30 aprile 2022

Nel complesso, alla giornata del 30 aprile 2022 sono 155.636 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 154.430 sono in isolamento domiciliare, 1144 sono ricoverati non in terapia intensiva, 62 sono ricoverati in terapia intensiva. 11.112 sono i pazienti deceduti e 1.316.953 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1.483.701 casi.

Coronavirus a Roma 3 aprile 2022

* Asl Roma 1: sono 1.011 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.114 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 732 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

* Asl Roma 4: sono 326 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 374 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 506 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

***Nelle province si registrano 1.443 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 564 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 615 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 181 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Vaccini

Superata quota 13 milioni e 435 mila vaccini complessivi, superate le 3,98 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.