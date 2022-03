Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 12 marzo 2022

Sono 6268, di cui 2880 nella città di Roma, i nuovi casi di Coronavirus registrati nella regione Lazio. Un dato che viene fuori dai 51660 tamponi effettuati. Dati in aumento rispetto alla giornata di ieri, quando sono stati registrati 216 casi in meno. In calo invece i decessi, sette in meno rispetto a ieri, e i ricoverati, 22 in meno. 71 le terapie intensive rimpiete. Al momento nel Lazio risultano 95819 positivi. Di questi 94724 sono in isolamento domiciliare, 1024 ricoverati in ospedale e 71 in terapia intensiva.

I dati delle singole Asl

Asl Roma 1: sono 1.071 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.008 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 801 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 301 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 551 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 728 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 630 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 736 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 331 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.