Coronavirus, nel Lazio Natale in ospedale per 2690 persone

Natale da contagiati per 75491 persone nella regione Lazio. Tra questi 2690 lo trascorreranno in ospedale, mentre 72508 in isolamento domiciliare. Terapia intensiva per 293 persone: quest'ultimo dato è in aumento di sette unità rispetto al giorno precedente. Vigilia di dimissione invece per 49 persone che passeranno il 25 dicembre nelle proprie abitazioni. La lotta al Covid non si ferma, come non si ferma la caccia al virus che va avanti da ormai 10 mesi. Ieri oltre 15.000 tamponi e record di test antigenici effettuati, quasi 45.000. di cui oltre 25mila in farmacia. Si tratta del numero più alto di test mai eseguito in un giorno dall'inizio della pandemia. In totale la quota dei tamponi molecolari effettuati ha sfondato quota 15.000, con un tasso di positività al 9%. Un'attività di tracciamento che ha portato alla luce 1519 nuovi casi in tutta la regione e poco più di 600 a Roma.

Intanto ieri il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei laboratori contro il prezzo calmierato dei tamponi antigenici proposto dalla Regione Lazio. Il Tar ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le istanze di togliere il prezzo calmierato concordato con le principali associazioni di categoria. “La sospensione dal parte del Tar del Lazio", ha commentato l'assessore Alessio D'Amato, "è una buona notizia. Questo è il segnale che quanto deciso fino ad ora è ben fatto. I nostro lavoro è sempre concordato con le parti e volto al bene delle cittadine e dei cittadini che a causa della pandemia stanno attraversando un momento molto difficile. Un altro passo è fatto, andiamo avanti così".

I dati di ieri

Nella Asl Roma 1 sono 264 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 89, 93 e 96 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 303 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventicinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 80, 81 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 79 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 68 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 39 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 121 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 85 anni con patologie. Nella

Asl Roma 6 sono 231 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 98 anni con patologie.

Nelle province si registrano 482 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 174 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 69, 80, 82, 86 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 140 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 52 e 55 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 98 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno i casi con link a casa di riposo Residenza La Pace di Ronciglione dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi di 72, 75, 87, 87 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 70 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie.