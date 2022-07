Treni: la Napoli-Roma si ferma a Latina. Linea interrotta e ritardi fino a 4 ore

Linea Napoli-Roma via Formia ferma a Latina. Disagi per gli utenti della linea ferroviaria che collega il capoluogo partenopeo alla Capitale dove, dalle 6:41 di oggi, martedì 19 luglio, "il traffico è sospeso in direzione Roma per accertamenti sulla linea tra Sezze e Latina", dove si è verificato un "guasto alla linea elettrica". Un martedì di passione con corse interrotte, cancellazioni e ritardi, oltre all'attivazione dei bus sostitutivi, con "tempo di percorrenza fino a 240 minuti" per treni InterCity e Regionali.

Alle 14:00 la risoluzione del problema con il ripristino della linea ed il "traffico in graduale ripresa". Come informano da Rfi "i treni InterCity e Regionali registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso".

In particolare è stato richiesto l'intervento dei tecnici e di un locomotore di soccorso per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Dopo un iniziale instradamento sul percorso alternativo via Cassino è stato quindi attivato " il servizio sostitutivo con bus tra Aversa e Formia".

Inevitabili i disagi per i passegggerui di buona parte dei treni InterCity in transito nell'area di Latina. In particolare come informano da Trenitalia:

Il treno IC 501 Sestri Levante (5:05) - Napoli Centrale (12:29) oggi è instradato sul percorso alternativo da Roma Casilina ad Aversa via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Non ferma a Latina e Formia.

I passeggeri:

• in partenza da Latina e Formia possono utilizzare il treno IC 551;

• diretti a Latina da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• diretti a Formia possono proseguire i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Napoli Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni Regionali utili nuovamente a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) - Roma Termini (13:32) oggi termina la corsa a Napoli Centrale alle ore 11:17.

I passeggeri in partenza da Aversa, Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 510 Salerno (6:26) - Torino Porta Nuova (17:40) oggi è instradato da Napoli a Roma sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Non ferma ad Aversa, Formia e Latina.

I passeggeri in partenza da:

• Napoli e diretti ad Aversa possono utilizzare i primi treni Regionali utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• Napoli e diretti a Formia e Latina possono utilizzare i primi treni Alta Velocità utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Roma Termini, dove trovano proseguimento con i primi treni Regionali utili per Latina e Formia;

• Formia e Aversa possono utilizzare il treno R 21055 delle ore 8:21 e in arrivo ad Aversa alle ore 9:12 e Napoli Centrale alle ore 9:50, dove trovano proseguimento con i primi treni Alta Velocità utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Roma Termini, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• Latina possono utilizzare il treno R 12674 delle ore 8:10 e in arrivo a Roma Termini alle ore 8:54, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 590 Napoli Centrale (10:31) - Milano Centrale (19:17) oggi è instradato sul percorso alternativo da Aversa a Roma Tiburtina via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri in partenza da Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento nuovamente a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 727 Roma Termini (11:26) - Siracusa (22:53) oggi è instradato sul percorso alternativo da Roma Termini a Napoli Centrale via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Non ferma a Latina, Formia e Aversa.

I passeggeri:

• in partenza da Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con il treno IC 727;

• diretti a Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• diretti a Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento nuovamente a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 1566 Siracusa (19:10) - Roma Termini (7:18) oggi termina la corsa a Sezze alle ore 6:23.

I passeggeri possono proseguire con il treno R 21049 in arrivo a Napoli Centrale alle ore 10:13, dove trovano ulteriore proseguimento per Roma Termini con il treno FR 9678 in partenza alle ore 11:30 e in arrivo alle ore 12:39.

Il treno ICN 36360 Siracusa (21:15) - Roma Termini (9:51) oggi termina la corsa a Napoli Centrale alle ore 7:22.

I passeggeri diretti a:

• Roma Termini possono proseguire con il treno FR 9310 in partenza alle ore 8:55 e in arrivo alle ore 10:08;

• Formia possono proseguire con il treno R 21066 in partenza alle ore 8:20 e in arrivo alle ore 9:36.

Treni InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• IC 582 Salerno (5:28) - Roma Termini (8:34)

• IC 723 Roma Termini (7:26) - Palermo Centrale (19:25)

• IC 551 Roma Termini (9:26) - Reggio Calabria Centrale (17:50).