Ama d'oro, l'azienda replica sul direttore del personale: "Rapporto regolato da convenzione con Invitalia"

I 225.000 euro di stipendio ad Antonio Migliardi per svolgere il ruolo di capo del personale non sono un regalo di Ama. È questa la sintesi della replica dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti di Roma dopo l'articolo pubblicato ieri da Dossier.

"Ama", si legge in una nota, "si avvale dal 1° ottobre 2022 delle prestazioni lavorative del Dr. Migliardi in forza di una convenzione con Invitalia perfezionata il 26 settembre del 2022 ed estesa anche ad altri ambiti di collaborazione".

L'azienda precisa poi sulla presenza dei requisiti professionali. "La presenza dei requisiti professionali necessari ad Ama era attestata, oltre che dal curriculum lavorativo dell’interessato, costantemente coinvolto in importanti processi di trasformazione organizzativa di grandi gruppi italiani, dall’aver occupato la posizione omologa in Invitalia, continuativamente, fra il giugno del 2015 ed il 30 settembre 2022".

Quindi la spiegazione sull'importo dello stipendio: "La convenzione ha fissato il costo complessivo Ama in 225.000 euro in quanto confrontabile con il costo complessivo che l’azienda avrebbe sostenuto per acquisire sul mercato un dirigente di analoga competenza".

E tra i vantaggi c'è quello di evitare la buonuscita in caso di cacciata: "Fra i vantaggi aggiuntivi per l’Azienda, non agevoli sul mercato a questi livelli di competenza, si rilevano sia la previsione di un termine certo sia la possibilità di risoluzione per entrambe le parti senza alcun onere aggiuntivo per Ama, con la quale non intercorre alcun rapporto diretto di collaborazione".