“Il tuo quartiere non è una discarica”: raccolte 120 tonnellate di rifiuti

Sono state 120 le tonnellate di materiale che, nei soli municipi pai, i cittadini hanno consegnato all’Ama, nella mattinata di domenica 11 dicembre. Si conclude con questo dato, l’edizione 2022 del “tuo quartiere non è una discarica”, la campagna che l’azienda municipalizzata di via Calderon della Barca ha condotto in collaborazione con il Tgr Lazio per consentire la raccolta straordinaria di rifiuti urbani ed ingombranti.

I rifiuti raccolti in un anno di campagna

“Nel corso di tutto l’anno, con questa iniziativa, abbiamo raccolto e avviato a recupero oltre 1.700 tonnellate di materiali – ha sottolineato il presidente di AMA Daniele Pace – Ci tengo a ringraziare le migliaia di romani che hanno partecipato a questi appuntamenti mensili domenicali aiutandoci così a contrastare i fenomeni di degrado urbano. La campagna è già confermata anche per il 2023, sempre con la preziosa partnership del TGR Lazio, e verrà riproposta in una nuova veste comunicativa in modo da sensibilizzare e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini”.

Cos'è possibile conferire nelle ecostazioni

Sono state dieci le ecostazioni mobili messe a disposizione dei cittadini per questa domenica. Erano distribuite unicamente tra i municipi pari perché, la campagna, viene sempre condotta solo su una parte del territorio, lasciando tuttavia a disposizione dell’intera città i normali centri di raccolta. Nelle postazioni messe a disposizione questa mattina dall’azienda sono stati conferite sedie, letti, divani, scaffalature (rifiuti ingombranti) ma anche legno, ferro, plastica oltre alle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici (RAEE).

Anche questa in questa giornata finale l’iniziativa si è arricchita con la presenza, in alcuni siti, dei volontari del Riuso con associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo di beni come libri usati, biciclette, ausili sanitari, cellulari e tablet, giocattoli e articoli per l’infanzia.“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà a gennaio con il primo appuntamento della 24esima edizione.

Come smaltire i rifiuti che non vanno nei cassonetti

Nel raccomandare ai cittadini, specie durante periodo delle Festività, di conferire correttamente tutte le tipologie di rifiuto AMA ricorda come sempre che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aziendali, aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web aziendale.