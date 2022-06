Nel "quartiere di nessuno" collaudi effettuati: dopo mesi riaperto il "Parco dei tricicli"

In via Giuseppe Capograssi, nel quartiere della Romanina, c’è un cancello che è tornato ad essere aperto. Si tratta di quello che consente l’accesso al cosiddetto “Parco dei tricicili”.

La riapertura

Nello spazio verde, destinato ai bambini, l’arrivo di nuovi arredi aveva finito per trasformarsi in un problema. Alcuni giochi infatti, non avevano il necessario collaudo. L’area è così rimasta chiusa al pubblico per alcuni mesi finchè, una sinergia coordinata dal municipio vii, ha permesso di rimetterlo a servizio del territorio. I nuovi pezzi, collaudati, “sono arrivati giovedì, e venerdì sono stati montati” ha fatto sapere l’assessore municipale al verde Estella Marino “sempre venerdì abbiamo fatto intervenire il servizio giardini che, nelle settimane precedenti era intervenuto anche sul controllo delle alberature, per lo sfalcio coadiuvato da CdQ La Romanina, questo impegno congiunto ha consentito la riapertura del Parco da stamattina”.

La terra di nessuno

Il parco dei triclicli, è l’unico a disposizione dei residenti della Romanina. Chi abita quel quartiere, ha recentemente scritto al sindaco per segnalare la condizione di chi si sente abbandonato dalle istituzioni. Una sensazione, sedimentatasi negli anni, che ha finito per spingere il comitato di quartiere ad invitare Gualtieri ad un sopralluogo in quella che, lo stesso CdQ, ha definito “la terra di nessuno”.

L'attenzione alle periferie

“Siamo contenti di essere riusciti ad arrivare alla riapertura del parco dei tricicli – ha commentato il minisindaco Francesco Laddaga – spesso ai cittadini non arriva la quantità di lavoro che è necessaria per fare delle cose che, in apparenza, sembrano facili ed invece poi si bloccano”. E’ il caso proprio di quell’area verde dove, la sostituzione degli arredi ludici, si è dimostrata molto più laboriosa del previsto. “La nostra attenzione verso le zone extra Gra, che consideriamo nuovi centri del municipio, resta alta – ha aggiunto Laddaga – lo dimostra il lavoro fatto con l’assessore Veloccia, per sbloccare l’iter d’una chiesa attesa da dieci anni a Nuova Tor Vergata. E lo dimostra anche quanto fatto adesso per l’unico parco della Romanina”.

La gestione del parco

L’area verde, dal punto di vista amministrativo, “era stata consegnata al municipio in via temporanea solo per i lavori di installazione dei giochi perché ancora non era passato in carico formalmente a Roma Capitale” ha chiarito l’assessora Estella Marino che al riguardo, ha fatto una promessa. Il parco dei tricicli “sarà richiesto in gestione dal municipio in via definitiva ai sensi del decentramento del verde”. E così facendo, almeno quello spazio, finirà di essere “terra di nessuno”.