VIDEO | Le rassicurazioni di Zevi non bastano: in casa di Antonio continua a piovere

Ha dovuto riprendere in mano il suo ombrello Antonio, l’86enne inquilino di una casa del Comune a Tor Bella Monaca che da 15 anni combatte ogni giorno con una grave infiltrazione d’acqua, tale da costringerlo a cucinare con questa singolare riparazione. L’ombrello, appunto. Una situazione talmente grave che, dopo il servizio di Roma Today pubblicato lo scorso dicembre, si interessò della cosa direttamente l’assessore capitolino al Patrimonio, Tobia Zevi. Ma senza risultato, a quanto pare.

Da quella telefonata tra l’assessore e Antonio vennero annunciati i lavori. “E i tecnici sono arrivati l’indomani ed io speravo fosse finalmente la volta buona - racconta a RomaToday l’86enne -. Invece da quell’intervento provvisorio che hanno eseguito, con la promessa che sarebbero tornati per completarlo, non si sono visti più. Quindi dopo pochi giorni l’acqua è tornata a scorrere e sembra che la situazione sia addirittura peggio di prima”.

Così Antonio ha ricominciato a svegliarsi di notte per asciugare i pavimenti, togliere i calcinacci che cadono dal soffitto e, di conseguenza, a riprendere in mano il suo ombrello quando si trova in cucina. “Sono davvero disperato, stanco, ma anche arrabbiato perché mi sento preso in giro - continua Antonio -. Se questa perdita non si può riparare mi diano un’altra casa, sono disposto anche a spostarmi ma in queste condizioni non posso davvero piacere vivere”.