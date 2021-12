Il Comune interviene sulle infiltrazioni a casa di Antonio: "L'assessore mi ha chiamato, spero nel regalo di natale"

L'ombrello sulla testa per poter cucinare. L'immagine forte, documentata da RomaToday, proveniente da un alloggio del Comune di Roma a largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca, ha raggiunto come un pugno nello stomaco il Campidoglio e in particolare l'assessorato alle politiche abitative. L'assessore Tobia Zevi, acquisite le informazioni e i contatti di Antonio Battiniello, ha chiamato in prima persona l'inquilino. Una telefonata di cinque minuti che fonti dell'assessorato definiscono cordiale ed empatica, con la promessa d'intervento immediata.

E già questa mattina c'è stato l'intervento che, spiegano fonti degli uffici capitolini, era in programma già prima della pubblicazione del nostro servizio. Da tempo infatti la notizia della rottura della tubazione interna, tra le cause dei problemi di Antonio, era nota agli uffici di Roma Capitale e tre settimane fa era stato programmato, per oggi 15 dicembre, l'intervento.

Intervento che, ci conferma Antonio, è iniziato questa mattina. "Sì, sono arrivati gli operai e hanno cominciato i lavori al piano dove si è verificata la rottura - racconta l'86enne -. Spero tra qualche giorno si risolva tutto e che possa davvero questo essere un regalo di Natale".

Intanto anche oggi "ho raccolto con gli stracci l'acqua". Una routine che abbiamo documentato e che vede nell'ombrello usato per cucinare solo l'immagine più forte. Ogni mattina infatti Antonio si sveglia alle 5 ed inizia a raccogliere l’acqua che gli invade la cucina. Poi strizza gli stracci, li mette sul termosifone per farli asciugare, per poi poterli rimettere a terra. I suoi “compagni” di lavoro sono un mocio e un ombrello, quest’ultimo è costretto ad aprirlo per potersi avvicinare al fornello e farsi un caffè. Ma anche per cucinare i suoi pasti.

"L'assessore Zevi ieri è stato molto gentile e non posso che ringraziarlo per l'impegno che ha assunto - afferma Antonio -. Spero davvero questo natale possa portare una situazione finalmente vivile in casa, consentendomi magari anche di uscire".