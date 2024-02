Rocca Cencia, dopo tre anni di attesa inaugurato il nuovo campo polifunzionale

Meglio tardi che mai. Del resto, era passato tanto di quel tempo che forse in molti avevano dimenticato che lo spazio doveva essere pronto già nel 2020. Giornata di festa per alunni ed alunne della scuola Elisa Scala a Rocca Cencia, nel VI municipio. È stato infatti inaugurato il nuovo campo sportivo esterno, uno spazio all’aperto dove sarà possibile praticare diversi sport. Al taglio del nastro hanno partecipato la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Ceccli, il presidente municipale, Nicola Franco, la dirigente scolastica, Claudia Gentili, e il comandante della stazione dei carabinieri Tor Bella Monaca, Giovanni Villanucci.

Ritardi e rinvii

Era l’ottobre del 2020. Dal Campidoglio si annunciava l’avvio di una gara per la manutenzione ordinaria di alcune palestre e campetti scolastici del territorio. I cantieri si sarebbero dovuti aprire e concludere nell’arco di pochi mesi. Addirittura, si era ipotizzato che finissero entro la fine del 2020. Tra i campetti interessati dai lavori c’era, appunto, quello dell’IC Elisa Scala. La gara era filata via senza intoppi ma i problemi sono sorti con l’avvio dei cantieri. La ditta che doveva fare la manutenzione non ha infatti portato a termine le opere, abbandonando il progetto. Il campetto, alla fine, non era stato rinnovato come, invece, era nei piani. Alla fine è servito stanziare nuovamente i soldi e bandire una nuova gara per riuscire a riconsegnare lo spazio a bambini e bambine.

Valore aggiunto per la comunità

“Consegniamo al territorio del Municipio VI uno spazio nuovo, fruibile e fondamentale per la crescita e la formazione degli studenti – ha detto, in una nota, la presidente Svetlana Celli - sono felice, perché ho seguito personalmente il progetto già nella passata consiliatura raccogliendo le sollecitazioni delle famiglie e del personale didattico. Con la nostra amministrazione, siamo riusciti quindi a far ripartire l’iter per il completamento dei lavori che hanno previsto il rifacimento della pavimentazione della struttura. Sono piccoli grandi interventi che danno senso alla nostra azione finalizzata al miglioramento dell’impiantistica sportiva scolastica in tutta la città. Ogni impianto sportivo che apriamo o sistemiamo è un valore aggiunto e un riferimento per l’intera comunità, perché lo sport è portatore di sani valori ed è un diritto da garantire ovunque e a tutti. Ringrazio chi si è adoperato per raggiungere questo obiettivo, la precedente amministrazione, il Municipio VI e il dipartimento sport”.