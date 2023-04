La ‘scuola aperta’ di San Basilio, inizia il festival delle materie ‘steam’

Cinque giorni di laboratori e di incontri all’insegna dello sport, della matematica, ma anche dell’arte e della scienza con l’obiettivo di rendere la scuola sempre ‘più aperta’ e capace di contrastare la dispersione scolastica. Siamo a San Basilio, uno dei quartieri della periferia nord est della capitale, all’Istituto comprensivo ‘Belforte del Chienti’, nell’omonima strada, che dal 17 al 21 aprile diventa teatro del ‘Festival delle materie steam’. “Un polo educativo e formativo guidato da una comunità educante consapevole e allargata” ha commentato il dirigente scolastico Paolo Lozzi. L’evento è patrocinato dal Municipio IV.

Il modello ‘steam’ importato dagli Stati Uniti

STEAM è l’acronimo delle parole inglesi Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics e indica un metodo di apprendimento interdisciplinare sviluppato negli Stati Uniti con l'obiettivo di avvicinare gli studenti di ogni provenienza sociale alle discipline matematiche e scientifiche. Un approccio, dunque, che si basa principalmente sul ‘fare’, stimolando la motivazione e la curiosità dei ragazzi che sviluppano le materie in maniera interconnessa. A supportare gli studenti dell’Istituto comprensivo di San Basilio ci sono, dunque, i docenti dell’IC Belforte del Chienti che organizzano l’insegnamento in funzione dell’apprendimento, con un approccio didattico orientato alla metodologia STEAM e con l’apporto delle nuove tecnologie. “In questa settimana i nostri ragazzi prenderanno parte a molteplici eventi pensati come occasioni di apprendimento, i quali coinvolgeranno anche le famiglie, altre scuole e molte realtà del terzo settore presenti nel territorio – ha detto Lozzi - Le attività del festival potranno essere seguite anche attraverso la web radio, il giornalino digitale e i social media dell’istituto, a cura degli studenti”. Il dirigente ha poi concluso: “Nel quartiere di San Basilio l’IC Belforte del Chienti vuole emergere come modello di scuola aperta, polo educativo e formativo guidato da una comunità educante allargata e consapevole.”

Le materie steam per combattere la dispersione scolastica

A patrocinare l’evento fissato in calendario dal 17 al 21 aprile è il Municipio Roma. “Da un anno stiamo lavorando sulle materie stem. Anche l'infanzia a gestione comunale sta realizzando laboratori stem in ogni classe con bambini dai 3 ai 5 anni in orario curricolare” ha commentato Annarita Leobruni, assessora alla scuola della giunta di via Tiburtina. “La dispersione scolastica vuol dire anche questo, proporre fin da piccoli un altro modo di fare scuola sviluppando le competenze giuste e le proprie soft skills per permettere di affrontare gli stimoli e le problematiche che si incontrano nella vita di tutti I giorni. E anche per interiorizzare un pensiero scientifico fin da piccolo, significa riconoscersi in quel pensiero anche da grande, non esserne estraneo” ha detto ancora Leobruni. Infine: “La dispersione scolastica si contrasta anche così, dando strumenti, accompagnando il futuro, camminando insieme ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, verso le donne e gli uomini che saranno in un mondo non più estraneo”.