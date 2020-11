Municipio Roma IV: apre a Torraccia il primo centro antiviolenza del territorio

Il Municipio IV ha il suo primo centro antiviolenza. Il servizio, come già annunciato a gennaio dello scorso anno, si svolge presso i locali di via Siro Solazzi, nel quartiere Toraccia dove un tempo era ubicato l’asilo nido ‘Tigro’. Prima dell’apertura, è stata necessaria la riqualificazione dell’immobile: dalla realizzazione di nuovi servizi igienici, alla tinteggiatura delle pareti con la sostituzione degli infissi. Non solo, alle finestre sono state installate le grate anti-intrusione con il videocitofono all’ingresso dei locali.

“Sarà un centro dedicato alle fragilità” spiegavano due anni fa dal Movimento cinque stelle del municipio IV quando l’iniziativa campeggiava tra le fila dell’allora maggioranza pentastellata con l’intento di mettere al centro la tutela delle donne vittime di violenza e i loro bambini. Poi la pubblicazione del bando e in contemporanea la riqualificazione dell'immobile.

L’obiettivo, perseguito negli anni, è stato realizzato nei giorni scorsi: il percorso si è concluso con l’assegnazione del servizio a Telefono Rosa che in sinergia con altre realtà del territorio svolgerà il proprio lavoro di assistenza. “Un luogo fisico per un aiuto concreto” è stato il commento di Roberta Della Casa, delegata della giunta Raggi. Il numero di telefono, attivo 24 ore su 24 06/85386922.