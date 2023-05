Pietralata, Europa verde chiede al Campidoglio un intervento per il parco Aqua Virgo

Prevedere nuovi fondi per restituire al "fiore all'occhiello" del quartiere la dignità che merita. Dopo la raccolta firme, la vicenda del parco archeologico Aqua Virgo a Pietralata, uno spazio verde di 4 ettari ricco di testimonianze romane, arriverà fino al Campidoglio. Il capogruppo capitolino di Europa verde, Ferdinando Bonessio, ha scritto una lettera, per chiedere agli assessorati ed uffici competenti maggiori fondi per il parco.

Abbandono

Il parco Aqua Virgo versa, purtroppo, in condizioni molto degradate. Una situazione inaccettabile per un luogo che contiene l’unico tratto esterno visibile dell’ultimo acquedotto romano funzionante, l’”acquedotto vergine”. Non solo, quindi, un luogo di ritrovo ma anche un’area con importanti testimonianze storiche. L’area, come scrive lo stesso Bonessio, è “completamente abbandonata” nonostante sia di competenza del dipartimento capitolino. Una situazione analoga a quella di tanti spazi verdi della città, alle prese con erba alto e lavori che tardano ad essere effettuati.

Vandalismo

La vera piaga del parco è rappresentata dai vandali. Il consigliere di Europa verde scrive che, a causa della mancanza di un sistema di illuminazione, lo spazio è soggetto “a continui fenomeni di vandalismo e a situazione di assembramento di persone, sembrerebbe, dedite al consumo di sostanze stupefacenti”. Mancano poi le recinzioni perimetrali, anche a ridosso “delle aree ludiche dedicate ai bambini” e ai cani. per questo, scrive Bonessio, il parco ha bisogno di “un urgente intervento di recupero e riqualificazione”.

Riqualificazione

La richiesta del consigliere verde è quella di “effettuare un sopralluogo preliminare” per poi redarre un progetto che miri ad inserire la riqualificazione del parco nel piano di investimenti di Roma Capitale “a partire già dalla prossima manovra di assestamento di bilancio o, al massimo, in sede di approvazione del bilancio 2024”.

Raccolta firme

Benessio è intervenuto sollecitato dall’azione del comitato popolare Monti di Pietralata che, nelle scorse settimane, aveva anche avviato una raccolta firme per chiedere maggiori attenzione per il parco. Oltre ad una maggiore sicurezza, il comitato chiede l’installazione di fontane e di nuove attrezzature per i pic nic e le panchine. Infine, per valorizzare il parco anche dal punto di vista culturale, la petizione punta a realizzare percorsi storici dedicati all’acquedotto vergine.