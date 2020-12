Parco Volpi, abbandono e pericolo a Vigna Clara: il Comune dice sì alla riqualificazione

Un progetto di riqualificazione da 330mila euro per il Parco Volpi, l’area verde che sorge nel cuore di Vigna Clara all’ombra della Tangenziale Est e del Mnistero degli Affari Esteri.

Parco Volpi in stato di abbandono

La Giunta Capitolina ha approvato lo stanziamento dei fondi che dovranno essere utilizzati per la rinascita del parco di Roma nord ad oggi in forte stato di abbandono. Pesa lo stato delle alberature. “il pericolo di cadute di gran parte dei rami è molto elevato” - si legge nel documento del Campidoglio. Anche i muretti presentano molte lacune, le copertine di protezione sono interessate da fenomeni di forte degrado, si presentano spaccate e completamente rivestite da muschi, tanto che è difficile riconoscerne il materiale (travertino). Le recinzioni metalliche si presentano arrugginite e pericolanti, così come i cancelli presenti per l’accesso all’area cani. Nel parco è presente parte di una pista di pattinaggio, "che si trova in una condizione di pessima manutenzione oltre ad essere ricoperta da rami e pezzi di alberi precedentemente caduti".

Il progetto di riqualificazione da 332mila euro

Da qui l’esigenza di rimetterlo a nuovo, come chiesto a più riprese dai residenti del quadrante e dai fruitori dell’area. Per il Parco Volpi previsti il recupero dei viali e il restauro dei muretti, la sostituzione delle recinzioni ammalorate oltre al monitoraggio del verde e la potatura delle siepi. Nell’area verde di via della Farnesina arriveranno anche nuova illuminazione e un’area giochi in sostituzione della vecchia pista di pattinaggio.

Restyling partecipato anche per il parco di via della Maratona

Non l’unico parco della zona per il quale è stata programmata la rinascita: poco più su anche quello in via della Maratona, adiacente alle scuole di Vigna Clara, sarà rimesso a nuovo. Per l’Atelti Azzurri d’Italia un restyling “partecipato” da 285mila euro.