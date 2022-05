Degrado ad Isola Farnese, rifiuti in strada e cassonetti stracolmi

Rifiuti a bordo strada e cassonetti stracolmi. Così si presenta via dell’Isola Farnese, in prossimità dell’intersezione con via Sem Benelli. Una situazione purtroppo comune a molte zone di Roma e che alimenta, semmai ce ne fosse stato bisogno, l’incontro con i cinghiali, sempre attratti dalla spazzatura.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Ottaviani ed Adriana Glori hanno scritto all’Ama e all’assessore all’ambiente Marcello Ribera per chiedere un pronto intervento nell’area e il ripristino del decoro. Purtroppo situazioni del genere si presentano sempre più di frequente e non sembra, almeno ad oggi, esserci una soluzione definitiva al problema

Degrado Isola Farnese, pericolo per la presenza di cinghiali

"Ci sono zone del nostro Municipio nelle quali la situazione relativa alla mancata raccolta dei rifiuti è insostenibile – dichiarano in una nota congiunta Ottaviani e Glori - pensiamo ad Isola Farnese ma anche a via della Giustiniana ad esempio. Oltretutto, come non ribadirlo, episodi di degrado come questo possono rendere ancora più difficile da gestire l’emergenza cinghiali, argomento sul quale dall’amministrazione capitolina non abbiamo indicazioni tali da far sperare in una rapida risoluzione del problema”.

Isola Farnese, al via il rifacimento di via Riserva Campetti

Sempre a proposito di Isola Farnese, è stata intanto approvata la proposta di risoluzione presentata dal gruppo di Fdi per il rifacimento stradale di via Riserva Campetti, del piazzale antistante il Cimitero di Isola Farnese e per la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Riserva Campetti e via dell’Isola Farnese. Nella proposta si chiede di riparare un muretto danneggiato che si trova all’incrocio tra le due strade, ristrutturare il piazzale antistante il cimitero, rifare completamente l’asfalto di via Riserva Campetti ed installare uno specchio che possa permettere a quanti da via Riserva Campetti si immettono in via dell’Isola Farnese di avere una buona visuale della strada.