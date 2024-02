Furto in villa a Roma Nord, la refurtiva in casa di un pregiudicato ai ponti dell'ex Laurentino 38

Spariti da una villa a Roma Nord lo scorso mese di luglio sono stati ritrovati in una casa popolare nel quadrante opposto della città, all'ex Laurentino 38, oggi Fonte Ostiense. Soldi e gioielli che un ladro aveva derubato la scorsa estate in un'abitazione in località Le Rughe, a Formello mentre i proprietari dormivano nella stanza da notte. Refurtiva che a distanza di oltre sei mesi è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, che dopo essersi svegliata si trovò davanti il ladro che era appena entrato nella sua villa nel quartiere della Roma bene della via Cassia.

La perquisizione dei carabinieri della compagnia Roma Cassia - su delega della procura di Tivoli - è arrivata al termine di una lunga e articolata indagine dei militari dell'Arma. Accertamenti che partono da lontano - dalla scorsa estate appunto - quando un ladro mise e segno diversi colpi nel comprensorio de Le Rughe. Furti e rapine che allarmarono la comunità con le immagini di un malvivente - che si aggirava con fare sospetto nella zona - che finirono sui social network.

Le indagini hanno poi portato all'individuazione di un cittadino albanese, con precedenti. Informata la procura di viale Cassiano è stata poi autorizzata la perquisizione nell'appartamento dove vive l'uomo, al Laurentino. In casa, come detto, oro e gioielli spariti dalla villa della donna residente a Formello lo scorso mese di luglio.

Restituito il maltolto alla legittima proprietaria il cittadino albanese è stato denunciato per ricettazione. Un primo tassello, con gli investigatori che proseguono le indagini al fine di comprendere il ruolo avuto dall'uomo nella cui abitazione è stata trovata la refurtiva.